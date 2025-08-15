Porto Empedocle

Ubriaco alla guida a Porto Empedocle, patente sospesa e denuncia 

Un sessantenne agrigentino è stato così fermato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Si è messo al volante della sua automobile nonostante avesse alzato un pò troppo il gomito. La sua andatura – nei pressi dei semafori di Porto Empedocle – non è passata inosservata con delle manovre pericolose che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità degli automobilisti.

Un sessantenne agrigentino è stato così fermato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattata anche la sospensione della patente di guida. I militari dell’Arma, notando l’auto che procedeva a zig zag, hanno deciso di intervenire fermando il conducente. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Controlli a mare della polizia, diportisti ubriachi e uno di loro anche positivo alla droga
Lampedusa

Naufragio Lampedusa, 11 salme arriveranno domani a Porto Empedocle
Apertura

Ferragosto con rissa in spiaggia: tre accoltellati
Agrigento

Successo per il concerto di Loredana Errore, la ragazza occhi cielo torna nella sua Agrigento 
Agrigento

Olimpia Campo nuovo capo della Protezione civile provinciale 
Apertura

Creano il caos in un locale della movida e si scagliano contro i carabinieri, denunciati 