Ferragosto sicuro, l’ASP di Agrigento attiva il massimo livello d’allerta nei pronto soccorso e presso le strutture territoriali

Massimo livello di allerta all’ASP di Agrigento nell’intento di assicurare i più alti standard di sicurezza e appropriatezza delle cure in emergenza durante la “settimana di fuoco” del ferragosto in tutta la provincia. La Direzione strategica aziendale ha disposto il più alto dispiegamento di risorse professionali, strutturali e diagnostiche per garantire che ogni accesso presso le strutture ospedaliere e territoriali assicuri la massima assistenza e serenità ai cittadini. In linea con le disposizioni dettate dall’assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, nella giornata di oggi i responsabili di struttura hanno compiuto una ricognizione presso i vari presìdi di pronto soccorso e le guardie mediche della provincia per accertare che tutto sia pronto ed efficiente. In particolare sono stati verificati i tempi di sbarellamento dalle ambulanze, la disponibilità di barelle e sedie e la dotazione di personale. Reso libero anche il maggior numero possibile di posti letto in area di emergenza-urgenza per fronteggiare ogni incremento eventuale di flusso. Infine, un focus particolare sui reparti di Medicina, Chirurgia ed Ortopedia, statisticamente investiti dal maggior incremento di accessi.