Agrigento

Ferragosto sicuro, l’ASP di Agrigento attiva il massimo livello d’allerta nei pronto soccorso e presso le strutture territoriali

Un focus particolare sui reparti di Medicina, Chirurgia ed Ortopedia, statisticamente investiti dal maggior incremento di accessi.

Pubblicato 47 secondi fa
Da Redazione

Massimo livello di allerta all’ASP di Agrigento nell’intento di assicurare i più alti standard di sicurezza e appropriatezza delle cure in emergenza durante la “settimana di fuoco” del ferragosto in tutta la provincia. La Direzione strategica aziendale ha disposto il più alto dispiegamento di risorse professionali, strutturali e diagnostiche per garantire che ogni accesso presso le strutture ospedaliere e territoriali assicuri la massima assistenza e serenità ai cittadini. In linea con le disposizioni dettate dall’assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, nella giornata di oggi i responsabili di struttura hanno compiuto una ricognizione presso i vari presìdi di pronto soccorso e le guardie mediche della provincia per accertare che tutto sia pronto ed efficiente. In particolare sono stati verificati i tempi di sbarellamento dalle ambulanze, la disponibilità di barelle e sedie e la dotazione di personale. Reso libero anche il maggior numero possibile di posti letto in area di emergenza-urgenza per fronteggiare ogni incremento eventuale di flusso. Infine, un focus particolare sui reparti di Medicina, Chirurgia ed Ortopedia, statisticamente investiti dal maggior incremento di accessi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Ferragosto sicuro, l’ASP di Agrigento attiva il massimo livello d’allerta nei pronto soccorso e presso le strutture territoriali
PRIMO PIANO

Incendio in una palazzina: sette intossicati salvati dai vigili del fuoco
Apertura

Il naufragio a Lampedusa, procura apre inchiesta: al via riconoscimento vittime 
Palma di Montechiaro

A Palma di Montechiaro inaugurato il sentiero della Malerba
PRIMO PIANO

Bimbo nasce in casa grazie agli eroi del 118
PRIMO PIANO

Auto si ribalta in galleria sulla A19, tre i feriti