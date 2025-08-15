Olimpia Campo nuovo capo della Protezione civile provinciale 

Agrigento

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

La dirigente regionale Olimpia Campo è il nuovo capo della protezione civile provinciale. La nomina è stata firmata dal dirigente generale Salvo Cocina.

Olimpia Campo, 63 anni, è stata assessore al comune di Agrigento nel 2010 e ha ricoperti diversi incarichi nel corso della sua carriera: già membro del Cda del Consorzio universitario, capo di gabinetto dell’assessorato regionale alla Formazione e responsabile del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale. 

