CATANIA (ITALPRESS) – Un vasto incendio si è sviluppato all’interno di aree industriali dismesse nella zona del faro di Catania, tra le vie Domenico Tempio e via dello Strettoio. IL VIDEO DELL’INCENDIO Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, riguarda rifiuti e materiali di scarto. Sul posto Vigili del Fuoco provenienti dalla […]