Cronaca

In fiamme i locali di un’azienda, vigili in azione

Impegnati sette mezzi e una ventina di uomini

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Dalle 3,00 di stanotte, i vigili di fuoco di Ragusa, sono alle prese con un incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, propagatosi all’interno dell’azienda Ortoimballaggi sulla Santa Croce Camerina-Comiso. Impegnati sette mezzi e una ventina di uomini dai distaccamenti di Santa Croce Camerina, Vittoria e da Ragusa.

L’incendio, che ha coinvolto rapidamente i materiali in deposito, si è allargato a tutta la struttura e ha gravemente danneggiato i locali. I vigili del fuoco, che sono ancora sul sito, sono riusciti a evitare che bruciassero un autocarro ed una vettura. Sul posto anche unità dei carabinieri di Vittoria, Ragusa e Santa Croce.

– foto Vigili del Fuoco Ragusa –

(ITALPRESS).

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