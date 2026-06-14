Cultura

Al Giardino della Kolymbethra tornano i “Fuori cantina” a partire dal 3 luglio

Un viaggio enogastronomico attraverso i vini pregiati e le culture vinicole di cantine selezionate della provincia e della Regione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un percorso esperienziale e sensoriale sui vini siciliani, immerso tra alberi di agrumi ed ulivi secolari, accompagnato da esperti e sommelier. Con ogni calice è prevista una piccola degustazione di prodotti tipici locali. Iniziativa organizzata in collaborazione con Salvo Ognibene, giornalista e sommelier, Associazione Nettuno e Mediterraneo Yachting Club.
La degustazione dei vini è conviviale e si svolge in un’area con tavoli in condivisione con gli altri ospiti. Con ogni calice da degustazione – per un totale di tre referenze ad evento – è previsto un piccolo assaggio di cibo.Si partirà il 3 luglio con inizio degustazione alle ore 20:45 puntuali. L’evento si concluderà il 28 agosto. Nei prossimi giorni verrà svelato il programma con tutte le cantine che parteciperanno all’evento.

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