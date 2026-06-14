Agrigento

Scontro auto-moto in viale Cannatello, centauro in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo viale Cannatello, tra i quartieri di Villaggio Mosè e San Leone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo viale Cannatello, tra i quartieri di Villaggio Mosè e San Leone. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito rovinosamente sul selciato. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine che si sono occupati dei rilievi. 

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