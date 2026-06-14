Rafforzare i rapporti tra Tampa e Agrigento, il sindaco Sodano incontra la sindaca Jane Castor

Primi incontri istituzionali per il neosindaco di Agrigento, Michele Sodano che nei giorni scorsi, post insediamento, ha ricevuto a Palazzo dei Giganti una delegazione di Tampa, in Florida, guidata dalla Sindaca Jane Castor. Tampa e Agrigento sono gemellate dal 1993. Il legame che unisce le nostre città nasce dal fatto che circa il 90% dei siciliani emigrati a Tampa proveniva proprio dalla nostra provincia. Ancora oggi i loro discendenti sentono un forte legame con la terra dei propri avi.

“Ho chiesto alla Sindaca Castor di rafforzare i rapporti di collaborazione tra Tampa e Agrigento, coinvolgendo la University of South Florida nella creazione di percorsi di formazione ad Agrigento e aprendo un canale dedicato al turismo delle radici, affinché i cittadini della Florida possano riscoprire le terre dei loro progenitori, incrementare i flussi turistici verso il nostro territorio e favorire investimenti nel settore immobiliare e imprenditoriale”, dichiara in una nota il sindaco Sodano che ringrazia il gruppo folk “Fiori del Mandorlo Scuola di Folklore e Tradizioni Popolari” e la presidente Tiziana Barone “per aver organizzato questo prezioso momento di scambio culturale e per il contributo dato al rafforzamento delle relazioni internazionali ed economiche della nostra città.”