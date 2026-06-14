Tragedia a Licata, morta a sette anni dopo un malore in acqua

Non ce l’ha fatta la bambina di sette anni originaria di Ravanusa che pochi minuti fa ha accusato un malore mentre si trovava in acqua nella zona di Marianello a Licata. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno cercato di rianimare la bimba sulla battigia. Sul posto è arrivato anche un elicottero che, su disposizione della centrale operativa, stava trasferendo la piccola all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La bambina avrebbe avuto delle complicazioni mentre l’elicottero era ancora in volo. La salma della piccola è stata quindi trasferita in ospedale a Licata dove attualmente si trova all’obitorio.