PALERMO (ITALPRESS) – Scadrà il prossimo 12 dicembre il termine per la presentazione delle istanze di contributo per le piccole e medie imprese dell’Isola che hanno subito un incremento del tasso di interesse dei mutui. Per loro Irfis, tramite una misura della finanziaria regionale di questa estate, ha a disposizione 45 milioni da fondi dell’assesorato […]