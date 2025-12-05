Sicilia by Italpress

La siciliana Rob è la vincitrice di X Factor 2025

sul podio anche Delia, altra siciliana, della squadra di Jake La Furia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione
0 commenti
