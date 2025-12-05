HOME
Sicilia by Italpress
La siciliana Rob è la vincitrice di X Factor 2025
sul podio anche Delia, altra siciliana, della squadra di Jake La Furia
Pubblicato 1 ora fa
Da
Redazione
Redazione
di Irene Milisenda
Un francobollo per Agrigento Capitale della Cultura, Miccichè: “un’eredità che dura oltre l’evento”
di Giuseppe Castaldo
Migliaia di borse, vestiti e accessori contraffatti ad Agrigento: 5 indagati
Caltanissetta
Incidente autonomo lungo la Ss115, traffico bloccato
Catania
Pizzicati con la coca nel bagagliaio: coppia di fidanzati arrestata
Sicilia by Italpress
La siciliana Rob è la vincitrice di X Factor 2025
Agrigento
Al via il servizio di Unità Mobile del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Agrigento
13:47 - Un francobollo per Agrigento Capitale della Cultura, Miccichè: “un’eredità che dura oltre l’evento”
+++
13:35 - Migliaia di borse, vestiti e accessori contraffatti ad Agrigento: 5 indagati
+++
13:27 - Incidente autonomo lungo la Ss115, traffico bloccato
+++
13:13 - Pizzicati con la coca nel bagagliaio: coppia di fidanzati arrestata
+++
13:07 - Al via il servizio di Unità Mobile del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Agrigento
+++
13:02 - Sciacca ospita al Teatro Samonà i Caprichos di Goya
+++
12:59 - Traffica droga mentre è ai domiciliari: arrestata una donna
+++
11:10 - Un albero di Natale fatto con il cuore: il dono dei volontari Avulss al San Giovanni di Dio
+++
10:20 - “Tangenti dalle case farmaceutiche”, arrestato per corruzione l’ex primario Stagno D’Alcontres
+++
09:06 - Agrigento 2025, arriva il Tolerance Poster Show
+++
