La svolta digitale parte dalle imprese

SIRACUSA (ITALPRESS) – Si è concluso con grande successo di partecipazione il workshop “Smart Food – Produrre con intelligenza“, realizzato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Malta, che ha riunito a Siracusa imprese del settore agroalimentare, consorzi di tutela e esperti del settore digitale. La giornata, aperta dai saluti istituzionali di Giuseppe Di Pietro, (Coordinatore della CNA Siracusa Agroalimentare), ha visto la presentazione del progetto a cura di Stefano Rizzo (AD CNA Enna Servizi). Sono seguite le dimostrazioni tecniche della piattaforma digitale, a cura di Alma Digit Logos Società Cooperativa. Particolarmente qualificati gli interventi tecnici, che hanno sottolineato il valore della filiera corta e della tracciabilità: Francesco Annino (Presidente Nazionale CNA Agricoltura) e Francesco Midolo (Consorzio della Mandorla di Avola) hanno portato l’esperienza diretta di alcune eccellenze del territorio, evidenziando il bisogno di strumenti digitali al servizio della qualità.

Dopo un coffee break dedicato al networking, lo spazio riservato alle imprese e la successiva tavola rotonda – coordinata dai consulenti Michele Calandra e Girolamo Polizzi, consulenti aziendali di Integra – hanno permesso un confronto vivo su interazione, potenziali partner e modelli di filiera corta. Il pomeriggio si è concluso con un workshop laboratoriale che ha raccolto spunti, esigenze e indicazioni utili per lo sviluppo del progetto e della piattaforma. I lavori sono stati moderati dal giornalista Matteo Scirè. “L’entusiasmo e la qualità del confronto di oggi ci confermano che la via della digitalizzazione partecipata è quella giusta. Abbiamo costituito un gruppo pilota di imprese e consorzi che avrà il compito fondamentale di testare la piattaforma e fornire osservazioni mirate, per calibrarla sulle reali esigenze delle imprese agroalimentari. Voglio però rassicurare chi non ha ancora potuto aderire: è ancora possibile entrare a far parte del gruppo pilota. Basta rispondere alla manifestazione di interesse che rimane aperta, contattando CNA Enna Servizi o visitando i nostri canali ufficiali. Ogni contributo è prezioso per costruire insieme uno strumento intelligente e utile per tutto il settore”. Il progetto “Smart Food” si conferma così un’opportunità concreta per rendere l’innovazione digitale un alleato quotidiano delle imprese agroalimentari.

– foto ufficio stampa Cna Sicilia –

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