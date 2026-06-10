Hobby

L’astronauta siciliano Luca Parmitano nell’equipaggio della missione Artemis III.

Schifani: “Sicilia orgogliosa di questo nuovo traguardo”

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

ROMA (ITALPRESS) – Luca Parmitano, originario di Paternò, in provincia di Catania, sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis III della Nasa, per il ritorno sulla Luna. Lo hanno annunciato la Nasa e l’Esa. Parmitano avrà il ruolo di pilota e sarà l’unico unico europeo della missione. Gli altri componenti sono gli statunitensi Randy Bresnik, Frank Rubio e Andrea Douglas.

“Con Luca Parmitano l’Italia protagonista nella nuova corsa alla Luna”, commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata allo Spazio, Adolfo Urso.
“Questa scelta – ha aggiunto – è motivo di orgoglio per tutta la nostra Nazione e conferma il ruolo di primo piano che l’Italia avrà nella nuova sfida scientifica, tecnologica e industriale legata al ritorno dell’uomo sulla Luna con la prospettiva di una presenza stabile e duratura. In questi anni abbiamo riportato lo Spazio al centro della politica industriale nazionale, rafforzando il ruolo dell’Italia in ESA e consolidando il rapporto strategico con la NASA. Questa scelta ci dà ragione”.

SCHIFANI “SICILIA ORGOGLIOSA”

“La Sicilia guarda con orgoglio a un nuovo straordinario traguardo di Luca Parmitano. La sua selezione come pilota della missione NASA Artemis III conferma il valore di un uomo che, partendo dalla nostra terra, è diventato uno dei protagonisti dell’esplorazione spaziale mondiale”. Così, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Parmitano rappresenta un esempio di talento, competenza e determinazione per le giovani generazioni. Già insignito lo scorso settembre dalla Regione Siciliana del Premio Alessi, continua a onorare la Sicilia e l’Italia con risultati che entrano nella storia. A lui rivolgo, a nome del governo regionale e di tutti i siciliani, le più vive congratulazioni e l’augurio di raggiungere nuovi, straordinari successi“, conclude.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

0 commenti
Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’inchiesta sul Cefpas, l’interrogatorio di Riccardo Gallo verso il rinvio? 
Apertura

Porto Empedocle, scatta l’allarme conti: la Giunta vota il Riequilibrio per evitare il dissesto
Apertura

Il mandamento mafioso di Canicattì, processo Xidy approda in Cassazione per l’ultimo atto 
Agrigento

Al via l’amministrazione Sodano, domani sarà proclamato sindaco di Agrigento 
Apertura

Incidente stradale a Campofranco, scontro tra auto e camion
banner italpress istituzionale banner italpress tv