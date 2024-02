PALERMO (ITALPRESS) – Il voto all’Ars che ha bocciato la cosiddetta norma “salva-ineleggibili” e le nomine dei manager della sanità arrivate poco dopo dalla giunta regionale provocano qualche mal di pancia in Fratelli d’Italia. Secondo quanto apprende l’Italpress da fonti qualificate del partito in Sicilia, non ci sarebbe però nessuna crisi imminente, e i due […]