Medicina aeronautica, Amato “Allargare la formazione al Mediterraneo”

PALERMO (ITALPRESS) – Efficienza e sicurezza del personale aeronautico, ma anche medicina preventiva per migliorare prestazioni e resilienza, compresi gli sviluppi ingegneristici e formativi per l’addestramento dei piloti degli elicotteri. Sono solo alcuni dei temi al centro del primo convegno euromediterraneo “Un ‘Isola in volo – Aspetti di Medicina Aeronautica nell’ala rotante” organizzato dall’Ordine dei […]