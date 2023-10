Miccichè a convention MPA “Ma non andrei mai in movimento autonomista”

PALERMO (ITALPRESS) – Un ospite d’eccezione alla convention di Mpa all’Astoria Palace Hotel: l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha partecipato all’evento coordinato da Raffaele Lombardo, leader del movimento, dapprima prendendo posto in prima fila e in seguito con un intervento sul palco. “Oggi i partiti nazionali in Sicilia sono realmente imbarazzanti – ha evidenziato l’ex […]