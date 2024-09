CATANIA (ITALPRESS) – La Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa è stata oggi al Centro Fami di prima accoglienza per minori non accompagnati di via Nuovalucello a Catania. Presenti per l’occasione, oltre ai membri della Commissione, la senatrice del Partito Democratico e vicepresidente della Delegazione Parlamentare Italiana […]