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Palermo blindata per il matrimonio di Dua Lipa

PALERMO (ITALPRESS) – Entrano nel vivo a Palermo i festeggiamenti per le nozze della popstar Dua Lipa e dell’attore Callum Turner. Attorno a piazza Sant’Anna l’area è completamente blindata. Dietro le transenne ci sono giovani e turisti che aspettano l’arrivo dei super ospiti VIP per la festa organizzata dalla pop star. Nel capoluogo siciliano si […]

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Entrano nel vivo a Palermo i festeggiamenti per le nozze della popstar Dua Lipa e dell’attore Callum Turner. Attorno a piazza Sant’Anna l’area è completamente blindata. Dietro le transenne ci sono giovani e turisti che aspettano l’arrivo dei super ospiti VIP per la festa organizzata dalla pop star. Nel capoluogo siciliano si tiene il primo party dei festeggiamenti: l’evento inizia nel cortile della Galleria d’Arte Moderna e poi i più di 200 invitati si sposteranno a Palazzo Gangi. 

Soggiorno blindato per la star Dua Lipa, giunta a Palermo insieme al marito Callum Turner, con un jet privato, per festeggiare in grande stile il loro matrimonio in Italia. La coppia è atterrata l’altro ieri nel capoluogo siciliano, dove in queste ore sarà raggiunta da oltre 200 ospiti per tre giorni di celebrazioni che prenderanno ufficialmente il via oggi.

I neo sposi sono stati accompagnati fino al Grand Hotel Villa Igiea, la struttura a 5 stelle affacciata sul mare palermitano che sarà la loro casa per i prossimi giorni. Disposto un piano anti paparazzi nei luoghi della festa, divieti di fotografare gli sposi e gli invitati. C’è grande attesa per la discesa delle star a cominciare da Elton John.

La grande festa, dopo il matrimonio avvenuto in Gran Bretagna, si terrà in due parti: stasera alla Gam e poi, sabato, a Villa Valguarnera di Bagheria. Tutto più che riservato e blindato.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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