PRIMO PIANO

Braccio fuori dal finestrino si incastra in una ringhiera del tram: 56enne perde l’arto

La 56enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Civico.

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Un’automobilista di 56 anni ha subito l’amputazione del braccio dopo che quest’ultimo è rimasto incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram a Palermo. L’incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana, lungo la corsia direzione Trapani: la donna viaggiava in macchina tenendo l’arto fuori dal finestrino ma questo, dopo l’impatto ad alta velocità con la ringhiera, di colpo si è staccato. La 56enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Civico.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS)

Argomenti Correlati:#noindex
0 commenti
Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Acqua, l’Ati vuole un commissario per le reti di Camastra, il sindaco: “Resisteremo”
Agrigento

“Pratiche irregolari dei privati”, dalla Regione fondi per finanziare sette nuove autobotti pubbliche
Apertura

Etna, sospesi tutti i voli all’aeroporto di Catania fino alle 6 di domani
Apertura

Regista travolto e ucciso da gommone a Lampedusa, due indagati
Apertura

Pestati a sangue dal branco con catene e tirapugni, 3 minorenni in ospedale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv