Palermo

Recuperati due cadaveri in mare

Sul posto sono intervenuti sommozzatori dei vigili del fuoco, militari della capitaneria di porto e agenti della polizia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Due corpi senza vita sono stati trovati tra gli scogli dell’Arenella, a Palermo. I cadaveri, in stato avanzato di decomposizione, sarebbero in acqua da almeno dieci giorni, secondo i primi accertamenti. Sul posto sono intervenuti sommozzatori dei vigili del fuoco, militari della capitaneria di porto e agenti della polizia di Stato.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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