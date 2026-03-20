Recuperati due cadaveri in mare

PALERMO (ITALPRESS) – Due corpi senza vita sono stati trovati tra gli scogli dell’Arenella, a Palermo. I cadaveri, in stato avanzato di decomposizione, sarebbero in acqua da almeno dieci giorni, secondo i primi accertamenti. Sul posto sono intervenuti sommozzatori dei vigili del fuoco, militari della capitaneria di porto e agenti della polizia di Stato.

– foto di repertorio IPA Agency –

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