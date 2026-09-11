Palermo

Palermo, scontro auto-moto in viale Regione Siciliana: perde la vita un uomo di 42 anni

L’uomo è morto sul posto.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 42 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in viale Regione Siciliana, a Palermo, in direzione Trapani, all’altezza di piazzale John Lennon, l’ex piazzale Giotto. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia e i sanitari del 118, che hanno tentato per oltre mezz’ora di rianimare il motociclista, ma ogni tentativo è stato vano. L’uomo è morto sul posto. Sulla circonvallazione si sono formate lunghe code a causa dell’incidente.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Argomenti Correlati:#noindex
0 commenti
Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Cavallo parla, la stidda trema
Agrigento

Capitale Cultura, la Fondazione non c’è più: votato lo scioglimento
Apertura

Incidente all’autodromo Concordia, eseguita autopsia sulla salma di Egidio Blandina
Agrigento

Morto in ospedale per una infezione, chiesta condanna dell’ex direttore sanitario 
Apertura

Tangenti alla Regione, chieste condanne per il figlio del boss di Favara e altri quattro  
banner italpress istituzionale banner italpress tv