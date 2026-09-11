Morto in ospedale per una infezione, chiesta condanna dell’ex direttore sanitario 

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di condanna ad un anno di reclusione, per omicidio colposo, nei confronti dell’ex direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio. La vicenda scaturisce dalla morte, avvenuta il 22 ottobre 2015, dell’ottantunenne Carmelo Cimino.

Cimino si presentò al pronto soccorso dell’ospedale, accompagnato dal figlio, il 2 settembre 2015. Era in uno stato confusionale. Così fu deciso il trasferimento nel reparto di medicina ma le sue condizioni continuarono a peggiorare. Una tac al torace svelò nei giorni successivi una infezione. Il 22 ottobre l’anziano morì al San Giovanni di Dio. All’ex direttore sanitario Seminerio, difeso dall’avvocato Arnaldo Faro, veniva contesta la mancata attivazione del comitato operativo. I familiari della vittima sono rappresentati dall’avvocato Daniela Ciancimino.