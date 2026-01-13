Cronaca

Palermo, trovato allo Zen il pupazzo di un frate impiccato

Gli investigatori del commissariato San Lorenzo sarebbero risaliti all’autore del gesto.

PALERMO (ITALPRESS) – Nel quartiere Zen di Palermo gli agenti della polizia di Stato hanno trovato un pupazzo raffigurante un frate con un cappio al collo appeso a un muro di via Nedo Nadi. Indagini sono in corso per capire se ci sia un collegamento tra il macabro ritrovamento e gli spari dei giorni scorsi contro la chiesa di San Filippo Neri, che si trova a poca distanza e che hanno destato preoccupazione.

Gli investigatori del commissariato San Lorenzo sarebbero risaliti all’autore del gesto. Si tratterebbe di un piccolo pregiudicato che ai poliziotti avrebbe detto di avere ritrovato il pupazzo e di averlo appeso al muro senza alcun motivo particolare. Proseguono gli accertamenti.

