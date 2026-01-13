Scherma, qualificazione Assoluti Centro-Sud: brilla il talento di Vittoria Becchina

Nel week-end schermistico di Veroli, nel Lazio, dedicato alla seconda prova di qualificazione Assoluti Centro-Sud di sciabola femminile, a distinguersi in modo particolare è stata la giovane Vittoria Becchina, atleta del Club Scherma Discobolo Sciacca, che ha conquistato l’accesso alla prova nazionale in programma il 15 febbraio a Foggia.

A soli 14 anni, una delle più giovani in pedana, Becchina ha mostrato una sorprendente maturità tecnica e agonistica. Ha chiuso il girone eliminatorio con quattro vittorie e due sconfitte di misura (entrambe 4-3), per poi dominare l’assalto di diretta con un convincente 15-9 che le è valso il pass per la fase nazionale.

La prova è stata vinta da Amelia Giovannelli del Centro Sportivo Carabinieri, che in una finale equilibrata ha superato 15-13 Giulia Simonelli del Club Scherma Roma. Terzo posto per Lucia Lucarini del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco.

La qualificazione di Vittoria Becchina rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche la conferma della qualità del lavoro portato avanti dalla scuola di scherma Discobolo, sempre più punto di riferimento nella crescita dei giovani talenti.

«Vittoria è ancora molto giovane e ha davanti a sé un enorme margine di miglioramento – sottolinea lo staff tecnico – ma a Veroli ha mostrato grinta, determinazione e grande voglia di mettersi alla prova. Questo risultato è un punto di partenza significativo per una stagione che avrà il suo momento decisivo nel mese di maggio».