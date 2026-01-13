Naro, continuano le operazioni di rimozione dei veicoli abbandonati: più decoro e tutela dell’ambiente

Il Comune di Naro rafforza le azioni a tutela del decoro urbano e dell’ambiente. È ufficialmente attivo il servizio di rimozione delle auto in presunto stato di abbandono parcheggiate su suolo pubblico, promosso dal Comando di Polizia Locale in applicazione del D.M. n. 460/1999.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di contrastare il degrado urbano e prevenire possibili rischi di inquinamento ambientale e sanitario derivanti dalla presenza di veicoli non più utilizzati, spesso lasciati per lungo tempo nelle strade e negli spazi pubblici della città.

Secondo quanto comunicato dal Comando di Polizia Locale, i mezzi individuati come abbandonati saranno segnalati e inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Naro. Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, in assenza di interventi da parte dei proprietari, i veicoli verranno rimossi e conferiti presso centri di demolizione autorizzati. La procedura si concluderà con la cancellazione dal Pubblico

Registro Automobilistico (P.R.A.), senza necessità di ulteriori comunicazioni.

«Si tratta di un’azione concreta per restituire decoro alla città e garantire maggiore sicurezza e vivibilità ai cittadini» ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale narese.

L’Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a consultare periodicamente il sito istituzionale e a collaborare, segnalando eventuali veicoli in stato di abbandono o provvedendo alla regolarizzazione delle situazioni a rischio.

Un passo importante, dunque, verso una Naro più ordinata, pulita e attenta all’ambiente, nel segno della legalità e del rispetto degli spazi comuni.