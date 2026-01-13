Serie D, Terranova non è più l’allenatore del Castrumfavara

L’ Asd Castrumfavara comunica che Nicolò Terranova non è più l’ allenatore della squadra. La scelta è stata presa, in maniera consensuale, con il tecnico alla luce dei risultati negativi dell’ ultimo periodo, per dare alla squadra e all’ ambiente nuovi stimoli per il raggiungimento dell’ obiettivo stagionale che è la permanenza in Serie D.

Temporaneamente la squadra è affidata all’ allenatore in seconda Francesco Fanara, che guiderà l’ allenamento in programma alle 15.00 al “Bruccoleri”.

A Nicolò Terranova la società gialloblu esprime il più sincero ringraziamento per l’ impegno e la professionalità dimostrata durante la sua permanenza a Favara.