MILANO (ITALPRESS) – Rio Mare, brand di Bolton Food, sostiene l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi e rinnova la partnership con la Summer School “Climate change & sustainable development, clean oceans and safeguard of the seas”, che si è tenuta a Marettimo (TP) dal 9 al 17 luglio. Il progetto, giunto alla sua terza edizione, […]