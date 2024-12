Rischio Sud, un workshop all’Università di Messina

MESSINA (ITALPRESS) – L’Università di Messina ha ospitato presso l’Accademia Peloritana dei Pericolanti il workshop intitolato “South Risk: from data collection to monitoring interventions and risk prevention. A Southern History”.Si è trattato di un evento organizzato dal professore. Salvatore Magazù, decano di Fisica dell’Università di Messina, in collaborazione con l’Aeronautica Militare, e che ha offerto […]