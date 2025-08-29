HOME
PRIMO PIANO
Giudiziaria
Inchieste
NEWS ON RADIO
NEWS ON VIDEO
STORIE DI PICCOLA MAFIA
Sicilia
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Politica
Spettacoli
Sport
Contatti
Connect with us
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
×
Sicilia by Italpress
Sbarchi di migranti nel Siracusano, 2 scafisti fermati e 16 rimpatri
Sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Pubblicato 57 minuti fa
Da
Redazione
Argomenti Correlati:
#noindex
Redazione
0 commenti
ULTIMA USCITA
1,50€
ACQUISTA ORA
Ultime Notizie
Sicilia by Italpress
Sbarchi di migranti nel Siracusano, 2 scafisti fermati e 16 rimpatri
Licata
Scontro tra due auto a Licata, due feriti in ospedale
PRIMO PIANO
Scovati oltre 4 chili di cocaina aldilà del guard-rail: maxi sequestro
Ultime Notizie
Nuova illuminazione per la Cattedrale di Agrigento, il regalo di Festivalle
Ultime Notizie
Al via il Premio Dusmet “Life Science-Innovazione Sociale” 2025: aperte le candidature
Catania
Chiede soldi ai turisti per parcheggio, arrestato
Sito Web sviluppato da
Digitrend S.r.l.
.
15:10
15:11 - Scontro tra due auto a Licata, due feriti in ospedale
+++
14:56 - Scovati oltre 4 chili di cocaina aldilà del guard-rail: maxi sequestro
+++
14:42 - Nuova illuminazione per la Cattedrale di Agrigento, il regalo di Festivalle
+++
14:27 - Al via il Premio Dusmet “Life Science-Innovazione Sociale” 2025: aperte le candidature
+++
14:22 - Chiede soldi ai turisti per parcheggio, arrestato
+++
13:55 - Evitò suicidio di un uomo, al finanziere Idone “Il Sigillo di Empedocle- Encomio Civico”
+++
13:44 - La carcassa di una pecora al Parco Icori, un gruppo di sportivi: “era ferita, ma nessuno l’ha aiutata”
+++
13:15 - Porto Empedocle celebra il centenario di Camilleri, il programma degli eventi
+++
13:00 - Il mondo dell’archeologia piange la scomparsa del professore Ernesto De Miro
+++
11:59 - Palpeggia bambina in un negozio, arrestato dipendente
+++
15:11 - Scontro tra due auto a Licata, due feriti in ospedale
+++
14:56 - Scovati oltre 4 chili di cocaina aldilà del guard-rail: maxi sequestro
+++
14:42 - Nuova illuminazione per la Cattedrale di Agrigento, il regalo di Festivalle
+++
14:27 - Al via il Premio Dusmet “Life Science-Innovazione Sociale” 2025: aperte le candidature
+++
14:22 - Chiede soldi ai turisti per parcheggio, arrestato
+++
13:55 - Evitò suicidio di un uomo, al finanziere Idone “Il Sigillo di Empedocle- Encomio Civico”
+++
13:44 - La carcassa di una pecora al Parco Icori, un gruppo di sportivi: “era ferita, ma nessuno l’ha aiutata”
+++
13:15 - Porto Empedocle celebra il centenario di Camilleri, il programma degli eventi
+++
13:00 - Il mondo dell’archeologia piange la scomparsa del professore Ernesto De Miro
+++
11:59 - Palpeggia bambina in un negozio, arrestato dipendente
+++
Esci