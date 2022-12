Schifani “Ruolo regioni determinante per il funzionamento del Paese”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi i governatori di forza Italia con la senatrice Licia Ronzulli hanno partecipato alla prima edizione del festival delle regioni a Milano. Il ruolo delle regioni resta determinante per il funzionamento del paese. Una presenza istituzionale che costituisce garanzia per i cittadini di buon governo e presidio del territorio. Domani a Monza tutti i presidenti, alla presenza del capo della Stato, firmeranno un documento con cui si riconosce istituzionalmente la conferenza delle regioni. Un ulteriore passo in avanti per coniugare efficienza di governo e dialogo tra territori”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Shifani a margine della Conferenza Stato Regioni a Milano.

– foto: xd7/Italpress

(ITALPRESS).