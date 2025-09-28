Schifani: “Viviamo una stagione complessa, ma il Mezzogiorno cresce e la Sicilia ne è un esempio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Viviamo una stagione complessa, segnata dal ritorno dei venti di guerra e dalla violenza contro chi difende la libertà di pensiero. Sono sfide che scuotono i principi stessi della democrazia e della convivenza civile. Eppure, in questo scenario difficile, l’Italia registra risultati economici migliori rispetto ad altri Paesi europei, con una crescita […]