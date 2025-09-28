dalla Regione

Schifani: “Viviamo una stagione complessa, ma il Mezzogiorno cresce e la Sicilia ne è un esempio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Viviamo una stagione complessa, segnata dal ritorno dei venti di guerra e dalla violenza contro chi difende la libertà di pensiero. Sono sfide che scuotono i principi stessi della democrazia e della convivenza civile. Eppure, in questo scenario difficile, l’Italia registra risultati economici migliori rispetto ad altri Paesi europei, con una crescita […]

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione
0 commenti
Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Con auto fuori strada e contro casa in costruzione: morto imprenditore
dalla Regione

Schifani: “Viviamo una stagione complessa, ma il Mezzogiorno cresce e la Sicilia ne è un esempio”
Palermo

Accerchiato e picchiato da tre uomini, al via le indagini
Palermo

Cade per strada durante il nubifragio e viene travolto: caccia al pirata
Agrigento

Agrigento, successo per il convegno scientifico sulle malattie neurodegenerative e salute mentale
Agrigento

Funerali Marco Chiaramonti, domani lutto cittadino ad Agrigento