Ad Agrigento un convegno sulla figura di Salvo D’Acquisto Vice Brigadiere dei Carabinieri

L'evento si svolgerà domani 14 novembre presso il seminario arcivescovile

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ad Agrigento Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 18:00, presso il Seminario Arcivescovile, si terrà il convegno “L’eroicità del Venerabile Salvo D’Acquisto Vice Brigadiere dei Carabinieri” promosso dal Comando Provinciale Carabinieri d’intesa con la Diocesi di Agrigento e il Servizio Spirituale della Legione Carabinieri “Sicilia” di Palermo, con il patrocinio del locale Parco Archeologico.

L’evento, finalizzato a promuovere i valori di altruismo, coraggio e spirito di servizio incarnati dalla figura del Decorato, sarà introdotto dal Comandante Provinciale, Col. Nicola De Tullio, con i contributi storici del prof. Enzo Di Natali e del Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, don Salvatore Falzone e le riflessioni conclusive dell’Arcivescovo di Agrigento, Mons. Alessandro Damiano.

Gli interventi, moderati dal giornalista Salvatore Fucà, saranno arricchiti dal contributo artistico della poetessa Giuseppina Mira che presenterà la composizione “A Salvo D’Acquisto” e dall’intervento del Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Mauro D’Acquisto, pronipote del Venerabile.

