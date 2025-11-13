Trapani

Droga e armi in un rione popolare, due arresti

Sequestrati oltre un chilo di cocaina, circa 50 grammi di crack, una pistola con matricola abrasa provvista di silenziatore

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



Blitz antidroga dei carabinieri nel rione popolare Cappuccinelli di Trapani. Due arresti e sequestrati oltre un chilo di cocaina, circa 50 grammi di crack, una pistola con matricola abrasa provvista di silenziatore con sette munizioni calibro 9, soldi in contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutti i locali adibiti a piazza di spaccio sono stati posti sotto sequestro.

Gli uomini dell’Arma, dopo aver cinturato le palazzine,hanno fatto ingresso con l’ausilio dei vigili del fuoco che hanno aperto la grata posta all’esterno della porta blindata e poi con l’unita’ cinofila hanno perquisito l’appartamento comprese le aree comuni condominiali.

Proprio durante l’ispezione del terrazzo dello stabile, all’interno di un vano tecnico protetto da una grata in ferro, i carabinieri hanno rinvenuto il materiale poi sottoposto a sequestro, riconducibili a quattro persone. Uno di loro e’ stato condotto nel carcere di Trapani, un altro agli arresti domiciliari, misure che sono state confermate anche all’esito dell’udienza di convalida

