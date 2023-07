PALERMO (ITALPRESS) – Sicilia in fiamme, da Palermo a Messina, da Trapani a Catania. La situazione è drammatica in tutte le province. ‘Sono in attesa della relazione da parte della Protezione civile sulla situazione degli incendi in Sicilia in modo da poter dichiarare, già nella seduta della giunta di domani, lo stato di calamità e […]