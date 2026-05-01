Cronaca

Spari per strada, 37enne ferito a una coscia

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, che sta cercando di risalire all’identità dell’aggressore

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Ancora colpi di pistola tra le strade di Palermo: l’ultimo episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Montalbo con il ferimento di un uomo di 37 anni. Quest’ultimo, colpito a una coscia, si è presentato pochi minuti fa all’ospedale Villa Sofia, dopo essere fuggito in un primo momento. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, che sta cercando di risalire all’identità dell’aggressore anche attraverso il ricorso alle telecamere di sorveglianza: l’area è stata transennata per effettuare i rilievi.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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