Tavolo della “Compliance”, Garante del Contribuente in Sicilia “Per un fisco amico”

PALERMO (ITALPRESS) – Trovare soluzione alle questioni chegenerano maggiori difficoltà per i contribuenti e maggiore contenzioso, in modo da non ingolfare la Giustizia tributaria e rendere più snella la riscossione dei tributi connessi. E’ questo l’obiettivo del Tavolo della Compliance, che si è tenuto presso la sala “Giacomo D’Alessandro” della Ragioneria Generale dello Stato, a […]