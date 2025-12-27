Ultime Notizie

Danneggia la vetrina di un pub e ruba alcolici: caccia ai ladri

Magro il bottino, ma tanti i danni all'attività commerciale. 

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Un giovane con un piccone ha danneggiato la vetrina di un pub a Palermo. Il colpo la scorsa notte in un locale di via Villafranca a poca distanza da piazza Castelnuovo. Il ladro ha colpito ripetutamente la porta d’ingresso, riuscendo infine a creare un varco sufficiente per entrare. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera sequenza. Dopo aver sottratto bottiglie di alcolici e una cassetta di sicurezza. Magro il bottino, ma tanti i danni all’attività commerciale. 

