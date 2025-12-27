Eruzione Etna, la protezione civile regionale attiva la fase di “Allarme”

Sull’eruzione in corso sull’Etna, la Protezione civile Regionale ha “ribadito l’attivazione della fase operativa locale di ‘Allarme’ valida per i comuni dell’area Etnea dopo la dichiarazione di livello F1 e poi F2 del sistema di allerta per l’Etna (Etnas) per altissima probabilità di accadimento imminente o evento in corso di fontane di lava”.

Le misure di sicurezza previste sono: l’interdizione di accesso sia nell’area della zona sommitale (Zs) e in quella a pericolosità permanente (Zpp), con l’attivazione di ordinanze dei sindaci, e l’attivazione da parte delle strutture operative dei servizi di emergenza previsti dalle procedure operative dei piani di protezione civile. La situazione è monitorata costantemente da Ingv, dai dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile anche con riunioni on line per raccordarsi sullo stato del vulcano e sulle misure di mitigazione del rischio intraprese.