Ad Agrigento prosegue la rassegna degli eventi di Natale ideata e promossa dal Comune, con attività e iniziative che animano la città alimentandone l’atmosfera festiva.

In programma oggi e domani a Villa Bonfiglio il “Cinema di Natale”, per intrattenere adulti e bambini con la proiezione di due film cult delle festività natalizie: il primo oggi pomeriggio, alle 18, con “Il Grinch”, e domani, sempre alle 18, “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”. Agli spettatori saranno offerte sdraio, tisane, cioccolata calda e coperte che poi, al termine delle proiezioni, saranno devolute in beneficenza. L’ingresso è gratuito.

E poi domani, tra strade e quartieri del centro storico, dalle 18 alle 20 sarà la volta della musica itinerante della band “Sicily Swing”. Alle 19:30 da “Cartapesta” un altro appuntamento con “Incanto di Natale”, con animazione e degustazioni eno-gastronomiche e lo spettacolo “E nascì lu Bammineddu” dei tanto amati Quartet Folk che allieteranno il pubblico con canti e suoni del Natale siciliano.

Lunedì 29 dicembre alle ore 19 l’esibizione del coro musicale “Pentagramma a colori” nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù alle Rocche.

Nel frattempo fervono i preparativi per l’evento clou del programma, il Capodanno in Piazza Marconi con la cantante Noemi, protagonista della notte di San Silvestro. Ad arricchire la serata anche Radio Time 90 e la band dei giovanissimi Dixit, vincitori del Cantagiro 2025. Conduce Angelo Palermo.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store.