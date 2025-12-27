Siracusa

Droga nascosta in una scatola sotto la scrivania: arrestato un 19enne

Denunciato anche una 41enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide, coadiuvati dai Carabinieri di Canicattini Bagni e del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), nel corso di servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato un 19enne e denunciato una 41enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

A seguito di perquisizione personale e domiciliare il 19enne e la madre sono stati trovati in possesso di 600 grammi di hashish suddiviso in panetti e un grammo di cocaina occultati in una scatola sotto la scrivania, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

