Corruzione, Riesame di Palermo conferma arresti per Cuffaro 

Resta ai domiciliari l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai suoi legali e l’ha condannato al pagamento delle spese del giudizio. L’ex presidente della Regione Siciliana è accusato di aver avuto un ruolo di vertice in un comitato d’affari che ha gestito nomine, concorsi pubblici e appalti nella sanità dell’isola. I giudici hanno rigettato anche la richiesta di riesame fatta dall’ex autista e fedelissimo di Cuffaro, Vito Raso, anche lui coinvolto nell’inchiesta, a cui era stato applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

