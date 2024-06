PALERMO (ITALPRESS) – Il Ponte dello Stretto “non è un’opera soloper i siciliani o i calabresi”, ma “per il Paese”. Lo ha dettoGaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia, inun’intervista all’agenzia Italpress. “Il Ponte è certamente utile, ma deve essere realizzato in parallelo a una serie di infrastrutture che in questo momento in Sicilia mancano” o […]