Consegnata rete fognaria Cannatello-Zingarello, Cordaro: “Opera strategica per migliorare qualità del mare”





“La provincia di Agrigento è quella più avanti in assoluto nell’ambito delle attività della Struttura commissariale per la depurazione. Abbiamo consegnato le opere a Ribera, lo abbiamo fatto a Porto Empedocle, qualche giorno fa abbiamo consegnato il completamento del depuratore a Sciacca, ormai a pieno regime, consegneremo tra qualche mese il ricongiungimento di Favara ad Agrigento, e oggi consegniamo ad Agrigento oltre 20 km di fognatura nelle contrade di Cannatello e Zingarello, un’opera strategica per il corretto smaltimento delle acque”. Cosi il sub commissario per la depurazione delle acque Totò Cordaro a margine della consegna del sistema fognario a servizio della fascia costiera del comune di Agrigento alla presenza del sindaco Francesco Miccichè, dei vertici Aica e di Ati.

Sono state realizzate condotte pari a 20 km 800 metri per un importo di 4,3 milioni. Il progetto è stato finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi volti alla riorganizzazione del sistema fognario e in particolare, il sistema di raccolta, adduzione, sollevamento e recapito delle acque reflue, al nuovo depuratore a servizio fascia costiera Agrigento e comune di Favara, provenienti dagli insediamenti residenziali delle zone Zingarello – Cannatello, che servirà oltre 5 mila abitanti.

Questi lavori, attesi da decenni, rappresentano una svolta concreta non solo per i residenti ma anche per i turisti che ogni anno scelgono il nostro mare e la nostra costa, e rappresentano una svolta nella qualità ambientale.

“Il litorale agrigentino è meraviglioso e stiamo lavorando, sempre nell’esclusivo interesse dei siciliani, per rendere questa fascia costiera pronta per aspirare a meritare la bandiera blu. Questa è una scommessa importante”, ha concluso il sub commissario Cordaro.

Grande attenzione in questi anni per la messa in funzione del nuovo depuratore e della nuova rete fognaria di Cannatello e Zingarello da parte di Giusi Savarino, prima da Presidente Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’ ARS e adesso da Assessore regionale al Territorio e all’ambiente. “Questa importante infrastruttura permette di rispondere a una procedura di infrazione europea. Allo stesso tempo, con il nuovo impianto fognario e i depuratori, la meravigliosa costa agrigentina compie un importante passo avanti per ottenere la bandiera blu. Come per tutti i Comuni costieri della nostra splendida Isola, anche in questo caso il mio assessorato è a disposizione dei sindaci e delle amministrazioni per migliorare l’accoglienza e l’ecosostenibilità delle nostre spiagge”, ha dichiarato l’assessore regionale Savarino.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa esecutrice “Fenix Consorzio Stabile Società Consortile arl” di Bologna, con la consorziata Esecutrice “Althea srl” di Favara.

“Oggi è un giorno importante, dice il sindaco Miccichè. Un passaggio fondamentale per salute del nostro ambiente. Ringrazio il sub commissario per la depurazione, Totò Cordaro, per l’impegno e la sinergia istituzionale che ha reso possibile questo importante risultato. Un sentito ringraziamento va anche all’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, per l’attenzione e l’impegno costante che dimostra verso il nostro territorio“, ha concluso il primo cittadino.