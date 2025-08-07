In casa con pistola e 13 dosi di cocaina, arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Floridia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e della detenzione illegale di armi e munizioni, lunedì notte hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare il giovane, con precedenti di polizia per stupefacenti, è stato trovato in possesso di un revolver calibro 38 senza matricola con un proiettile nel tamburo, tre cartucce cal. 7,65 e componenti vari di arma da fuoco (tamburo, impugnature, molle), inoltre, all’interno di un sacchetto erano occultati 13 dosi di cocaina.

Nella stessa circostanza veniva denunciato in stato di libertà un 28enne con precedenti di polizia per stupefacenti, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti trovato in possesso di 10 dosi di hashish e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

L’attività si inserisce in piano di sistematico controllo del territorio che i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa stanno conducendo al fine di contrastare la circolazione illegale di armi da fuoco. Già il 4 agosto i Carabinieri di Floridia e dello squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” avevano sequestrato un revolver calibro 38 senza matricola con munizionamento e tratto in arresto un 21enne. Nella circostanza erano stati sequestrati anche 200 grammi di hashish e marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi e lo spaccio.

La scorsa settimana, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti una rivoltella calibro 8 mm. con 5 proiettili nel tamburo e ulteriori 6 cartucce cal. 38, nascosta all’interno di un container, a Siracusa in via Bonincontro. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici.