Blitz della Guardia di Finanza a lido Rossello, sequestrato approdo di barche abusivo 

Sequestrata l'area - ritenuta abusiva - utilizzata come approdo di barche a lido Rossello

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Blitz della Guardia di Finanza a Realmonte. Le fiamme gialle della tenenza di Porto Empedocle hanno eseguito un provvedimento di sequestro dell’area – ritenuta abusiva – utilizzata come approdo di barche a lido Rossello. I finanzieri hanno messo i sigilli ad una porzione di spiaggia in cui erano posizione alcune imbarcazioni e all’area usata dai natanti come punto di ormeggio.

