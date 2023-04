Wizz Air lancia tariffe di “salvataggio” per i passeggeri in Sicilia

ROMA (ITALPRESS) – Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia, annuncia tariffe speciali per i clienti colpiti dalle cancellazioni dei voli Ryanair da Comiso e Catania. Le tariffe di salvataggio sono disponibili sui voli tra Catania e Milano Malpensa, Bologna, Venezia, Verona, Torino, Bucarest, Budapest, Cracovia e Sofia. Questo dimostra ancora una volta l’impegno di Wizz Air nei confronti del mercato italiano e la garanzia di viaggi a prezzi accessibili per i passeggeri italiani. A partire da oggi, i passeggeri interessati possono usufruire di tariffe speciali con Wizz Air sui voli da Catania a Milano Malpensa, Bologna e Venezia, garantendo loro la possibilità di viaggiare quest’estate e oltre. Per le cancellazioni del prossimo inverno, sono invece disponibili tariffe speciali sui voli da Catania a Verona, Torino, Bucarest, Budapest, Cracovia e Sofia a partire da novembre 2023. Le tariffe di salvataggio partono da 54,99 euro e sono soggette a disponibilità su ciascun volo. I passeggeri possono prenotare sul sito ufficiale di Wizz Air utilizzando i 6 caratteri della loro prenotazione Ryanair.

Al servizio del mercato italiano da quasi 20 anni, Wizz Air continua a offrire sempre più opportunità di viaggio ai suoi passeggeri. Wizz Air offre più di 2 milioni di posti all’anno sui voli da e per Catania. In tutta Italia, la compagnia aerea offre opportunità di viaggio a prezzi accessibili su voli nazionali e internazionali verso oltre 200 destinazioni per i clienti italiani. “Sappiamo quanto sia importante per i passeggeri siciliani essere collegati con le regioni settentrionali dell’Italia e con il resto dell’Europa e vogliamo garantire che i clienti colpiti dalle ultime cancellazioni di Ryanair possano continuare a viaggiare con Wizz Air. Il numero di posti disponibili a questa speciale tariffa di salvataggio è limitato e la tariffa speciale è disponibile solo per i clienti con prenotazione Ryanair confermata. Tuttavia, le tariffe regolari sul nostro network di oltre 20 destinazioni da Catania, compresi i servizi, sono sempre molto convenienti. Ci auguriamo di vedere presto nuovi passeggeri a bordo dei nostri aeromobili ultra-efficienti” ha dichiarato Alexandra Avadanei, Chief Revenue Officer di Wizz Air.

foto: ufficio stampa Wizz Air

(ITALPRESS).