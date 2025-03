Zangrillo a Palermo per una tappa di “Facciamo semplice l’Italia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Gli enti territoriali sono il motore della Pubblica amministrazione. Abbiamo il compito di dotarli degli strumenti necessari per affrontare le sfide complesse che sono all’orizzonte. Partendo dalle persone e dalla loro valorizzazione possiamo modernizzare la spina dorsale del Paese”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Palermo, per la […]