Festa della legalità, Favara accoglie il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

In occasione della Cerimonia di riapertura del Castello Chiaramontano recentemente ristrutturato, e in concomitanza dello svolgimento della XVII edizione della “Festa della Legalità”, Favara giorno 8 maggio a ospita il Presidente dell’ARS, On. Gaetano Galvagno.

Dopo l’incontro con le istituzioni locali, la visita al Castello, alla biblioteca comunale, il presidente Galvagno incontrerà i giovani degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, presso l’Aula del Collare, in un talk sul tema “Giovani, Politica e Legalita” .