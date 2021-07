Carabinieri soccorrono 4 turisti in mare a Favignana

Disavventura a lieto fine per quattro turisti a Favignana, salvati dai carabinieri mentre le correnti marine li stavano spingendo lontano dalla loro imbarcazione. A intervenire sono stati i militari del Servizio navale, a bordo del Battello CC 405, che hanno tratto in salvo i turisti nella zona del Bue Marino. I bagnanti avevano fatto un tuffo in mare a circa cento metri dalla riva ma non erano più riusciti a raggiungere la loro barca. I carabinieri li hanno raggiunti quando erano ormai allo stremo delle forze e li hanno salvati. I quattro sono tutti in buone condizioni di salute.