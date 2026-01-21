Ciclone Harry, le campagne siciliane in ginocchio: Coldiretti chiede stato di calamità
Coldiretti Sicilia si sta attivando per chiedere lo stato di calamità a seguito dei danni provocati dal ciclone Harry. “I seminativi nella piana di Catania, nella zona del fiume Gornalunga, sono stati completamente sommersi dall’acqua – spiega – Nella zona vicino a Sigonella, dove era stato seminato il grano, l’acqua del fiume ha di fatto sommerso l’intera area. Se non si ripristina l’alveo, il problema esisterà sempre”.
E ancora smottamenti dei muretti di contenimento nelle zone interne, alberi caduti, tunnel di copertura del fieno scoperchiati così come le serre in alcune aree del ragusano, agrumeti impraticabili nel messinese.